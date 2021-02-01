Электронные очереди и толпы людей. Как начал работу первый магазин IKEA в Украине (фото и видео)

Чтобы стать в очередь, нужно назвать свой номер телефона

В Киеве сегодня, 1 февраля, открылся первый в Украине магазин шведской компании IKEA. Сайт "Сегодня" проверил, как работает популярный во всем мире магазин.

Он находится на проспекте Степана Бандеры, недалеко от Северного моста. Возле центрального входа в магазин толпилось около 50 человек. Чтобы попасть внутрь, нужно выстоять очередь и зарегистрироваться. Журналист "Сегодня" простоял в такой очереди минут 15.

/ Фото: Сегодня

Чтобы поставить человека в очередь, сотрудник просит назвать номер мобильного телефона. На него придет сообщение с номером очереди, а затем и разрешение зайти в магазин.

/ Фото: Сегодня

"У нас работает специальная система пропуска. Это сделано, чтобы не допустить большого скопления людей в помещении. Это сделано в целях вашей безопасности из-за карантина. Ждать сообщения придется до часа", – рассказала сотрудница магазина.

Многих это раздражало, но люди записывались и терпеливо ждали сообщения на мобильный.

"По-дурацки все устроено. Я пришел с женой, и теперь придется регистрироваться обоим", – возмущался мужчина.

Регистрироваться приходилось всем. Сотрудники не смогли объяснить, будет ли так всегда работать магазин.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

"Скорее всего, такая пропускная система будет работать в первые дни. Пока не спадет ажиотаж. Людей очень много", – добавляет сотрудница.

Своего разрешения журналист ждал почти час, за это время очередь на регистрацию увеличилась в два раза. Охрана проверила номерок из сообщения на мобильном и разрешила зайти.

По словам сотрудников, площадь магазина – около 5000 кв. м. Там есть и мебель, и элементы декора.

Посетители говорят, декора значительно больше. Несмотря на ограничения, людей в торговом зале было очень много. Некоторые снимали маски.

Напомним, ранее IKEA хотела открыть первый офлайн-магазин в Украине до конца 2020 года.