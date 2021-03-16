"Это может стать вторым Буковелем". Кличко просит Кабмин усилить ограничения в Киеве

За прошлые сутки в столице 999 новых случаев коронавируса

За последние полторы недели в столице увеличилась вдвое статистика COVID-19. За прошлые сутки только 999 новых случаев коронавируса. Киев просит Кабмин усилить ограничения в оранжевой зоне.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Динамика распространения болезни угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить количество противоэпидемических ограничений в оранжевой зоне", – заявил мэр Киева.

Кроме того, Кличко просит усилить контроль за выполнением уже установленных противоэпидемических правил в Киеве – массовых мероприятий, масочного режима, заполненности общественного транспорта, а также работы ресторанов.

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"В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем", – сказал Кличко.

Напомним, Виктор Ляшко, несмотря на сделанную недавно прививку от COVID-19, умудрился подхватить коронавирус.

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