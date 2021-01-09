Фото дня. Киевляне покупают запрещенные в локдаун товары

Киевляне пытаются купить в супермаркетах запрещенные к продаже непродовольственные товары – и им это удается.
Об этом сообщает журналист сайта "Сегодня".
Все отделы, где продают хозтовары, выглядят так: красной лентой огорожена посуда – тарелки, бокалы, ложки, сковородки, детские автокресла, чемоданы, матрацы.
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Покупатели идут в запрещённые отделы и выносят оттуда тапочки, фломастеры, наборы для рисования, сковородки, одеяла. Работники отделов покупателей не выгоняют, но предупреждают – на кассе товар не пробьют.
В один из отделов через ленты таки пробралась женщина и вынесла оттуда набор для рисования. Ее ждал сын лет десяти. Видимо, покупалось для него. Женщина сказала, что в любом случае отнесёт товар на кассу.
Но оказалось, что на кассе все это можно пробить, оплатить и спокойно идти домой.
"Мы пробиваем на кассе все, что вы положили на лету. Если нужны колготки или носки, пройдите еще раз в зал. Я все пробью", – пояснила нам кассир.
Какие товары запрещено продавать супермаркетам с 8 по 24 января – список можно посмотреть по ссылке.
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