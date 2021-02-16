Город автомобилей. Сколько машин ежедневно выезжает на улицы Киева

Стало известно, сколько автомобилей ежедневно находится на улицах Киева – почти 500 тысяч.
Об этом сообщает ЛУН в Telegram.
Интересный способ узнать придумал Дмитрий Бондаренко – с помощью нейронной сети проанализировал ортофотопланы, которые созданы Центром Государственного земельного кадастра.
Результаты получились следующие:
- общее количество распознанных авто в Киеве – 493 000;
- количество автомобилей на 1000 жителей – более 160 (если отталкиваться от официального населения);
- количество автомобилей на Оболони – около 25 850 (зависит от границ микрорайона);
- количество авто на Троещине и Воскресенке – около 38 000.
Отметим, что по другим подсчетам – команды А + С Украина, в 2015 году на 1000 жителей Киева приходилось 213 автомобилей.
В 2017 году это было уже 257 авто, на 20% больше. А к 2025 году при таких темпах должно насчитываться более 400.
Ранее мы писали, что еще один автогигант отказался от производства Apple Car.В японской компании не хотят менять свой подход к выпуску автомобилей.
Напомним, несмотря на множество слухов, аналитики подсчитали, что Apple Car выпустят не раньше 2023-2025 года.
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