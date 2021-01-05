Готовьте мелочь. Почему в маршрутках Киева перестали оплачивать проезд банковскими картами

В автобусах, которые работают на маршруте №250 (станция метро "Позняки" – ул. Елены Пчилки) отключили оборудование по оплате проезда банковскими картами и смартфонами. Сайт "Сегодня" разобрался, что произошло на самом деле.

Это первая в Киеве частная маршрутка, где можно было оплатить проезд без оплаты наличными. Кстати, стоимость проезда в этой маршрутке – 6 гривен. В социальных сетях киевляне пишут, что уже привыкли к такой оплате проезда, а теперь им придется опять доставать купюры и мелочь из кошельков.

Оплачивать проезд при помощи банковских карт и смартфонов в маршрутке №250 стало возможно с 18 сентября прошлого года. Перевозчик первый в Киеве установил в 11 автобусах специальное оборудование и валидаторы.

"Никто не закрывал сам проект. Мы временно приостановили работу оборудования по оплате проезда. Да, сейчас все валидаторы выключены. Мы собрали массив данных по возможным техническим ошибкам и поломкам. Поскольку запланирован локдаун, и пассажиропоток на маршруте упал, мы решили за это время усовершенствовать систему оплаты проезда – исправить все ошибки и недочеты. После окончания локдауна пассажиры, которые пользуются маршрутками, смогут снова оплачивать проезд при помощи банковских карт", – рассказали сайту "Сегодня" в компании по перевозчикам пассажиров.

Там поясняют, что проводить наладочные работы на действующем маршруте рискованно – может произойти сбой в работе оборудования. Поэтому решили все сделать во время локдауна.

"Все намеченные планы остаются в силе. Но проект экспериментальный. Нам нужно было понять, как будет работать оборудование в разных погодных условиях и в режиме постоянной вибрации. Помимо прочего, мы планируем настроить наше оборудование, чтобы столичные льготники могли оплачивать проезд в наших маршрутках "Картой киевлянина". Технически мы к этому готовы. Нужно решить бюрократические моменты с городскими властями", – пояснил нам представитель перевозчика.

Напомним, 31 декабря прошлого года столичные власти в очередной раз перенесли ввод в эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева. Ведение обязательного электронного билета в маршрутках перенесли с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года.

Напомним, что закон о едином электронном билете Верховная Рада приняла еще в 2017 г., таким образом поддержав его внедрение в украинскую транспортную систему.

Еще летом 2015 года в киевском метро появились первые желтые турникеты, которые начали принимать банковские карты.

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