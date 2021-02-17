Грязный воздух в Киеве – как снег и мороз влияют на данные экологов

В столице на этой неделе был зафиксирован рекордно высокий уровень загрязнения воздуха. Так, 15 февраля Киев находился на 6-м месте в мировом рейтинге грязных городов. Уровень загрязнения воздуха в городе описывался как опасный для здоровья.

А 16 февраля вечером Киев оказался на 8-м месте – по данным iQAIR. Это международный сайт с данными по загрязнению атмосферного воздуха, измерения проводятся примерно в 1000 городов мира. Попасть на 6-е или 8-е место – очень тревожный сигнал. Но может быть тут ошибка измерений? ​

16 февраля индекс качества воздуха в Киеве находился на уровне 169 единиц при норме 50. Основным загрязнителем воздуха являются твердые микрочастицы пыли и мелкие капли жидкости. Их содержание достигло 88,7 микрограмм на кубический метр.

Как измеряют качество воздуха в Киеве?

В КГГА нас заверили: особых проблем с воздухом в столице нет. По данным управления экологии и природных ресурсов КГГА, вчера муниципальные датчики не зафиксировали критического загрязнения воздуха в столице.

В КГГА поясняют, что iQAIR – это датчики общественного мониторинга атмосферного воздуха. Комментировать то, что они показывают, управление экологии и природных ресурсов КГГА не может, поскольку эти датчики установлены общественностью и непонятно, кто именно установил эти датчики и по какой сертификации.

"Мы опираемся и пользуемся данными наших датчиков мониторинга состояния воздуха или данными обсерватории имени Срезневского", – отмечают в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Раз в неделю

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского проводит замеры на 15 стационарных постах обсерватории. Например, со 2 по 8 февраля этого года было отобрано и проанализировано 1530 проб воздуха.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения воздуха в Киеве диоксидом азота несколько повысился, формальдегидом – снизился, другими примесями – почти не изменился. По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы", – сообщается на сайте обсерватории имени Срезневского.

Влияет влажность

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА отмечают, что с датчиками общественного мониторинга есть проблема.

"Когда в Киеве снег или влажная погода, то оптические приборы этих датчиков измеряют влажную погоду, как частицу пыли. И когда в столице высокая влажность, эти датчики показывают неимоверно высокий индекс загрязнения воздуха, поскольку он у них базируется только на твердых частичках пыли – pm10 и pm2.5. А наша система мониторинга качества воздуха, которая работает в Киеве, – вымеряет его из 13 составляющих: формальдегид, углекислый газ. И дает средний показатель", – отмечают в управлении.

Под контролем

Там добавляют, что в городе бывает задымление и образовывается температурная инверсия (в народе ее называют "дымкой"), туманы. Но сейчас подобных природных явлений в столице нет. На улице стоят морозы, а снег, как и любые осадки, способствует очищению воздуха. Поэтому загрязнение воздуха в Киеве вряд ли наблюдалось.

"Мы сотрудничаем со многими независимыми экспертами и чат-ботами, общественными организациями. Большинство из них, используя pm10 и pm2.5, делают у себя на сайтах пометку, что данные могут быть некорректными в связи с большой влажностью. iQAIR – это международная станция, и откуда они берут такие данные, нам они не сообщают. Мы же, в свою очередь, ориентируемся на свои данные. Например, в прошлом году были впервые установлены два новых поста мониторинга состояния качества воздуха на левом берегу Киева. По данным этих постов, состояние воздуха на левом берегу было в норме, без превышений", – добавляют в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в метро Киева появится новинка – станции метро будут подмигивать пассажирам.

Также стало известно, что киевский энтузиаст смог сосчитать, сколько автомобилей одновременно находится на улицах столицы.

Кроме того, по нашей информации, 16 февраля на станции метро "Вокзальная" возникло гигантское столпотворение. Метрополитен разъяснил, почему так случилось.