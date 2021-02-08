Из-за снега Киев стоит в 8-бальных пробках: куда лучше не ехать (карта)

Сегодня вечером на всех центральных улицах сложная дорожная обстановка

В Киеве вечером 8 февраля образовались большие пробки. На дорогах столицы во многих районах затруднено движение.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег

Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" "стоит" движение.

Большая пробка на Харьковском шоссе.

Правый берег

На Столичном шоссе большая пробка от Выдубичей до улицы Академика Заболотного.

От станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки пробка.

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На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Центр

В центре практически все дороги "красные". Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста и Набережно-Рыбальской.

Также "стоит" улица Глубочицкая, улица Вячеслава Черновола, бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, улица Сечевых Стрельцов, улица Большая Житомирская, бульвар Дружбы Народов.

Кроме того, пробки на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут.

Напомним, сегодня непогода парализовала столицу, в городе было множество ДТП.

Ранее мы писали, что 9 февраля, киевлян снова ожидают сложные погодные условия: метели, гололед, ночью – значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с.

Видео: Сегодня