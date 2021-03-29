Избили и выбросили в канаву: все подробности жуткого убийства активиста и ветерана АТО в Киеве

В Киеве убили 39-летнего участника АТО Александра Мандича с позывным "Ташкент", его выкрали из дома, убили, а тело выбросили в канаву под Киевом.

Что произошло

Вечером 24 марта подозреваемые, находясь в квартире активиста на Печерске, около часа удерживали его против воли и избивали.

После этого мужчину в полусознательном состоянии силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Очевидцам удалось запомнить злоумышленников и их автомобиль.

На следующий день, 25 марта, к правоохранителям обратилась сожительница Мандича. Она пришла в квартиру и увидела настоящий погром.

"Выяснилось, что накануне потерпевший имел конфликт со злоумышленниками. Когда утром заявительница решила навестить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу. Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операция. За сутки мы оперативно установили вероятных преступников", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в канаве.

Подозреваемых задержали

В убийстве подозревают двух уроженцев Луганской области и одного жителя Киева. Они неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

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"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мы выясняем мотивы преступления и устанавливаем возможных соучастников", – добавил руководитель столичного главка.

В прокуратуре Киева нам ответили, что подозреваемые пока не спешат сотрудничать со следствием.

Борьба с рейдерами

В течение некоторого времени Мандич противостоял рейдерам. Они хотели незаконным путем завладеть его квартирой. Близкие рассказывают, что общественный активист некоторое время скрывался и параллельно собирал компромат.

"Я дружил с Сашей очень много лет. Мотивом убийства было, скорее всего, то, что квартирные рейдеры хотели "отжать" у Саши его квартиру на Печерске в Киеве. Я знаю, что долгое время Саша от них, рейдеров, скрывался. Он понимал, что на него охотятся. И параллельно, насколько я знаю, собирал на этих людей компромат. Видимо, из-за этого в его жилье было все перевернуто вверх дном – они искали компромат на себя, но не нашли. После этого вывезли Сашу и убили его", - рассказал один из близких друзей убитого Назар Приходько.

По словам Приходько, борьба Мандича с рейдерами длилась около полугода.

"Возможно, это и было мотивом", – сказал нам один из юристов из окружения убитого.