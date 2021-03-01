Избили кассира и украли деньги: в Святошинском районе ограбили кредитное учреждение (фото)

За содеянное им грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы

В Киеве поймали двух мужчин за разбойное нападение на кредитное учреждение. Мужчины напали на кассира с газовым баллончиком и, угрожая ножом, забрали из кассы 20 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Это произошло на проспекте Победы, они избили кассира и забрали из сейфа деньги.

"Мы установили, что один из мужчин зашел в киоск по предоставлению кредитов, а другой закрыл на нем роллеты входных дверей и окон и остался на улице. В середине помещения злоумышленник распылил в лицо кассира слезоточивый газ, после чего несколько раз ударил потерпевшего кулаком в разные участки тела. Далее, угрожая ножом, заставил работника заведения открыть сейф, откуда забрал 20 500 тысяч гривен", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Полицейские задержали их на центральном железнодорожном вокзале столицы. Ими оказались ранее не судимые 31-летний и 19-летний уроженцы Донецкой и Винницкой областей.

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Во время поверхностного осмотра у подозреваемых изъяли два ножа и газовый баллончик, которые направили для проведения экспертиз.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За содеянное им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн. Как сообщили в Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на проспекте Добровольского в Суворовском районе города. Неизвестный зашел в помещение и распылил его работнице в лицо газ из баллончика.

Кроме того, в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео видно, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.