Как Киев празднует Крещение в парке Партизанской славы (фото)

Люди уверены, что праздничное купание на Крещение исцеляет от многих болезней

Сильный мороз не помешал киевлянам окунуться на Крещение. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в парке Партизанской славы тоже прошло освящение воды. После священного обряда все желающие искупались в ледяной воде.

Столичные моржи, которых с каждым годом становится все больше, утверждают, что праздничное купание на Крещение исцеляет от многих болезней.

Реклама

Отметим, что в местах купания на Крещение в Киеве дежурят спасатели. Сегодня нырял в прорубь мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы писали, какими поздравлениями, стихами и красочными открытками можно поздравить близких в этот день.

Напомним, стало известно о том, что советуют врачи, чтобы не заболеть после купания в ледяной воде.

Видео: Сегодня