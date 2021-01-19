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Как Киев празднует Крещение в парке Партизанской славы (фото)

19 января, 13:52

Ольга Кравченко

Люди уверены, что праздничное купание на Крещение исцеляет от многих болезней

Сильный мороз не помешал киевлянам окунуться на Крещение. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в парке Партизанской славы тоже прошло освящение воды. После священного обряда все желающие искупались в ледяной воде.

Столичные моржи, которых с каждым годом становится все больше, утверждают, что праздничное купание на Крещение исцеляет от многих болезней.

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Отметим, что в местах купания на Крещение в Киеве дежурят спасатели. Сегодня нырял в прорубь мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы писали, какими поздравлениями, стихами и красочными открытками можно поздравить близких в этот день.

Напомним, стало известно о том, что советуют врачи, чтобы не заболеть после купания в ледяной воде.

Видео: Сегодня

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Киев Крещение прорубь парк Партизанской славы дарницкий район

Источник: Сегодня

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