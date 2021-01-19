Версія українською
$ 28,19
34,02

Как на Крещение киевляне окунулись в прорубь (онлайн-трансляция)

19 января, 13:50

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Температура воздуха за окном не испугала народ

В праздник Крещения существует известная ежегодная традиция – нырять в прорубь. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте события, где в прорубь в парке Партизанской славы в Дарницком районе окунулись сотни горожан.

Температура воздуха не испугала народ, а только бодрила. Ведь на улице сегодня минус 17 градусов.

Для многих это Крещение — не первое, когда они окунаются в ледяную воду. На берегу естественно экстремалов ждут близкие с сухими вещами.

Реклама

Ранее мы сообщали, что некоторые люди поторопились окунуться в ледяные воды Днепра в Крещение еще до восхода солнца.

Напомним, мы писали как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе 2021 года в Украине.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев Крещение прорубь купания парк Наталка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Утечка документов в Ухани: раскрыта правда о COVID в Китае
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
В Пенсионном фонде сделали важное заявление о январских выплатах