Как на Крещение киевляне окунулись в прорубь (онлайн-трансляция)

Температура воздуха за окном не испугала народ

В праздник Крещения существует известная ежегодная традиция – нырять в прорубь. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте события, где в прорубь в парке Партизанской славы в Дарницком районе окунулись сотни горожан.

Температура воздуха не испугала народ, а только бодрила. Ведь на улице сегодня минус 17 градусов.

Для многих это Крещение — не первое, когда они окунаются в ледяную воду. На берегу естественно экстремалов ждут близкие с сухими вещами.

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Ранее мы сообщали, что некоторые люди поторопились окунуться в ледяные воды Днепра в Крещение еще до восхода солнца.

Напомним, мы писали как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе 2021 года в Украине.

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