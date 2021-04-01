Как получить спецпропуск в транспорт во время локдауна (инструкция)

Специальный пропуск для проезда в транспорте будет действителен при наличии служебного удостоверения

В Киеве с 5 апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров по спецпропускам, которые будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

В пресс-службе КГГА сообщили порядок получения спецпропусков.

Так, руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы.

Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета.

Что необходимо указать в письме:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактному лицу будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.

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Количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Оплата проезда осуществляется на общих основаниях.

Письма подавать в Департамент транспортной инфраструктуры по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: 044-366-63-36. Электронная почта: dti@kmda.gov.ua.

Внимание! Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

Название предприятия (учреждения), организации.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.

Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты, а также оплаченного проезда.

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