Версія українською
$ 27,94
32,86

Карантин в Киеве: книжный рынок на Петровке работает круглосуточно

6 апреля, 13:55

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Букинистический рынок работает навынос

В Киеве букинистический рынок на Петровке нашел способ торговать круглосуточно в период жесткого локдауна, сообщает корреспондент "Сегодня".

Так, книжный рынок работает навынос.

На входе, огражденном лентой, висит объявление с номерами телефонов, по которым можно звонить круглосуточно.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Реклама

Скорее всего любители книг оценили такую услугу.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Новости на эту же тему:
Киев Петровка книжный рынок локдаун

Источник: Сегодня

Реклама