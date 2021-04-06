Карантин в Киеве: книжный рынок на Петровке работает круглосуточно

В Киеве букинистический рынок на Петровке нашел способ торговать круглосуточно в период жесткого локдауна, сообщает корреспондент "Сегодня".
Так, книжный рынок работает навынос.
На входе, огражденном лентой, висит объявление с номерами телефонов, по которым можно звонить круглосуточно.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Скорее всего любители книг оценили такую услугу.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.
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