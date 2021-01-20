Киев договорился с Кабмином, что отопление и горячая вода дорожать пока не будут

Ассоциация городов Украины и Кабинет министров договорились, что тарифы на отопление и горячую воду в стране до конца отопительного сезона не будут.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, такая договоренность была достигнута на правительственном совещании, инициированном Ассоциацией городов Украины при участии премьера Дениса Шмыгаля, руководства Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и Харькова. В совещании также приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса президента Украины и нардепы.

Представители местной и центральной власти достигли понимания, что следует предпринять необходимые шаги для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов, пишет Кличко.

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Он рассказал, что в понедельник, 25 января, должен быть подписан меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме выведения сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены газа в Украине. В частности, – первоочередных шагов по урегулированию разницы в тарифах на тепло и компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

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Напомним, сегодня Кабмин провел совещание с представителями органов местного самоуправления, где рассмотрели предложения от "Нафтогаза" и разработали механизмы выравнивания тарифов для всех социальных категорий.

Также напомним, Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководства на местах по завышенным тарифам и тарифной политике.

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