Киев накрыл мартовский снегопад (фото)

В столице сегодня, 12 марта, начался обильный снегопад. Киевлян, которые не имеют острой необходимости ехать в город, призывают остаться дома.
Жители города стали массово делиться своими фото и видео со снегом.
Снегопад, выпавший в марте, скоро превратит столичные дороги в каток.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег ожидается до конца суток.
Отметим, мэр Киева Виталий Кличко призвал работодателей сделать короткий рабочий день из-за снегопада.
Ранее мы писали, что по прогнозам – ожидается усиление ветра до 12-15 м/с с порывами до 22 м/с. Температура ночью шесть градусов, а днем один градус мороза.
Дорожники заранее начали превентивную обработку дорог и тротуаров.
Напомним, мы писали, что после сегодняшней непогоды на выходных снова вернется солнце, осадков станет намного меньше и даже потеплеет. В некоторых областях ожидается больше 10 градусов.
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