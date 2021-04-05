Киев непроездной. В первый день локдауна столицу сковали пробки (карта)

Добраться в центр из пригородов и с левого берега практически невозможно

Общественный транспорт в Киеве перешел на режим работы по спецпропускам с 5 по 16 апреля. Из-за этого на улицах выросло количество личных автомобилей. Дорожная сеть столицы едва выдерживает этот наплыв – город остановился в пробках, свидетельствуют данные карт Google. А навигатор 2gis оценил уровень заторов в столице в 10 баллов, пишет сайт "Сегодня".

Мосты

Попасть на Северный мост очень сложно и со стороны Петровки, и со стороны Троещины. На самом мосту тоже пробка, кроме того, фиксируются ДТП.

Мост Метро и подъезды к нему стоят в сторону центра. В обратном направлении можно проехать практически без проблем.

Аналогичная ситуация на Дарницком мосту и мосту Патона.

На Южный мост сложно попасть с обоих берегов Днепра – пробки сковали и Выдубичи, и Славутич.

Въезды в Киев

Проспект Победы на въезде/выезде из города в Житомирском направлении стоит в обе стороны. Пробка на въезд в Киев тянется дольше, но в обратном направлении больше аварий.

Со стороны Боярки и Вишневого – огромные заторы. Окружная дорога в этой части тоже полностью остановилась.

Плотно стоит и Гостомельское шоссе в направлении Окружной.

Реклама

Одесское направление не намного свободнее. Зато пересечь черту города со стороны Обухова можно почти без проблем. Правда, в районе Выдубичей водителей все равно ждет пробка.

Со стороны Троещины – пробка. Правда, без аварий и больше на выезде из города, чем на въезде в него.

Проехать по Броварскому проспекту можно, но въезжающих в город ждет сильная пробка в районе метро Черниговская.

Въезд в город со стороны Бориспольской трассы практически свободен. Движение немного усложнено только дорожными работами в районе станции метро Бориспольская. Впрочем, доехать без пробок получится разве что до Позняков по пр. Бажана или Дарницкого ж/д вокзала по Харьковскому шоссе.

Свободно и со стороны Вышгорода.

Центр

Тех, кто все-таки сумел прорваться в центр из пригородов или с левого берега, порадовать нечем. Бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко и Набережное шоссе тоже непроездные. Крещатик наглухо стоит от выхода из метро "Крещатик" до Европейской площади.

Не лучше ситуация и на Подоле. Стоят Набережно-Крещатицкая улица, Владимирский спуск, Нижний вал и прилегающие улицы.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику транспортного коллапса в Киеве. Утром люди пытались всеми правдами и неправдами прорваться в автобусы и троллейбусы.