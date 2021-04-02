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Киев расширяет льготы для малого и среднего бизнеса на период карантина

2 апреля, 12:50

Ольга Кравченко

Такая поддержка уменьшит финансовую нагрузку на бизнес

На ближайшей сессии Киевсовета вынесут на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

О каких льготах идет речь

"Такая поддержка не только уменьшит финансовую нагрузку на бизнес, но и позволит сохранить рабочие места", – пишет мэр.

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"Мы понимаем, что, введя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям", – добавил Кличко.

Напомним, с 1 апреля ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады продолжат свою работу.

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Источник: Сегодня

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