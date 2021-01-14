Киев в снегу. Что сейчас происходит на улицах столицы (фото и видео)

Прохожим следует быть осторожными, потому что дороги скользкие

В Киеве сегодня, 14 января, наступила настоящая зима: в городе наконец идет снег. "Сегодня" проверили, какая сейчас обстановка в центре столицы.

Возле здания украинского правительства работает спецтехника. Коммунальщики убирают снег на площади.

Видео: Игорь Серов Видео: Сегодня

Но есть и работники коммунальных служб с метлой.

/ Фото: Игорь Серов

Видео: Игорь Серов Видео: Сегодня

В это время рядом, в Мариинском парке, взрослые и дети гуляют, некоторые лепят снеговиков.

/ Фото: Игорь Серов

Из-за холодной и пасмурной погоды людей на улице совсем немного.

/ Фото: Игорь Серов

Как видим на фото, снега пока выпало мало, но достаточно, чтобы все стало белым.

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/ Фото: Игорь Серов

На Крещатике тротуары заснеженные и уже скользкие от снега. Но здесь уже людей побольше.

/ Фото: Игорь Серов

На Майдане Незалежности все еще стоят люди. Погода протестующих не пугает.

/ Фото: Игорь Серов

Также заметили и спецтехнику.

/ Фото: Игорь Серов

Напомним, ранее мы писали, что вчера натворила непогода в разных городах Украины.