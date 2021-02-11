Киев ждет экстремальный снегопад: журналист назвал причины непогоды

В столице февраль грозит обернуться самым снежным за последние 43 года – насыплет столько, что мало не покажется

Пока киевляне помогают расчищать город от снега, их ждет в ближайшие дни очередной сюрприз – столицу может засыпать едва ли не метровыми сугробами. Журналист и экономист Андрей Блинов рассказал, почему на Украину обрушилась такая лютая зима.

По его словам, нынешний февраль в Киеве грозит обернуться самым снежным за последние 43 года. Предыдущий рекорд датирован далеким 1977 годом, когда намело больше метра сугробов. А в памятный мартовский снегопад 2013 года насыпало 78 см снега.

"На данный момент синоптические карты показывают, что снежный покров в Киеве вырастет к 14 февраля до 70-75 см", – пишет Блинов в Facebook.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни украинцев ждет новый заряд холода с северо-востока: 17-18 февраля ожидается до 25 градусов мороза. Однако журналист призвал не считать это какой-то аномалией, ведь мы привыкли в последние годы к теплой февральской погоде.

"В последнем месяце календарной зимы 2012-го в среднем было -10, а в 1985-м и вовсе -12 (среднемесячная температура), а "среднеплюсовые" феврали встречались лишь 1-2 раза на десятилетие", – отметил Блинов.

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Он также объяснил, что же обусловило наличие уже столь непривычных морозов и почему такая погода продержится до конца месяца.

"Со второй половины января фильтр Уральских гор в отношении поставки холодных сибирско-арктических масс сломался. Из района Карского моря на северо-восток Европы вольно закачивается 30-40 градусный холод, отроги которого то дойдут до востока Франции, то проберутся к Балканам, то прогуляются по просторам Украины до побережья Черного моря", – добавил журналист.

Тем временем заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала новостям "Сегодня", что творится с погодой в Украине. По ее словам, морозы и осадки будут почти до конца месяца.

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