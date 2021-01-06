Киевлян переполошила колонна скорых с включенными мигалками (видео)

В Киеве наблюдается скопление автомобилей скорой помощи, которые колонной двигаются по бульвару Леси Украинки с включенными световыми маячками.

Очевидцы утверждают, что автомобили медиков собрались недалеко от здания ЦИК, а затем двинулись в сторону улицы Грушевского. Они предполагают, что медики собрались митинговать.

В департаменте здравоохранения КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что это не киевские автомобили.

"Скорые не наши. Чьи – не знаем", – сообщили в департаменте здравоохранения КГГА.

Там уточняют, что все киевские скорые имеют свой бортовой номер.

"Возможно кто-то закупил автомобили и их перегоняет по городу. Наших автомобилей там нет. У нас все спокойно. Все скорые задействованы в работе по городу", – пояснили нам в Центре экстренной медицины и медицины катастроф Киева.

Ранее мы сообщали, что с 1 января вступают в силу новые правила времени прибытия скорой помощи в Украине.

Также напомним, в Киеве около травмпункта выстроилась очередь из скорых.