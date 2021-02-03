Киевлян пугают метро и маршрутками по 20 гривен. Повысят ли стоимость проезда?

Жители города грозятся отказаться от общественного транспорта, если тарифы снова вырастут

Про подорожание проезда в киевском транспорте заявляет глава Ассоциации перевозчиков Алексей Павленко. Он считает, что цены вырастут уже в феврале – причем сразу до 20 гривен. Якобы из-за карантина количество пассажиров уменьшилось, а расходы остались прежними.

Действительно поднимут ли стоимость проезда в транспорте? В этом вопросе разбиралась корреспондентка "Сегодня" Дарья Панченко.

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Что говорят власти?

На слухи о метро по 20 гривен уже отреагировали в Киевской городской администрации (КГГА). Именно там отвечают за тарифную политику муниципальных перевозчиков.

Чиновники уверяют: повышать стоимость проезда они не планируют.

"На сегодня вопрос касательно повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, в Департаменте транспортной структуры на рассматривается", – заявил первый замдиректора департамента Иван Шпилевой в официальном ответе на запрос в КГГА.

К слову, даже если такой вопрос начнут рассматривать, процесс займет около двух месяцев. Время понадобится на изучение рынка, разработку технико-юридических обоснований для повышения тарифов и общественные слушания.

Что думают жители Киева?

Опрошенные съемочной группой "Сегодня" киевляне не могут спокойно говорить о возможном повышении.

"Они что, уже нашей смерти хотят?", – эмоционально реагирует пенсионерка. Она уверена, что повышать стоимость проезда можно, только если вырастут зарплаты и пенсии.

Другие опрошенные грозятся и вовсе отказаться от общественного транспорта, если тариф вырастет до 20 гривен. Мол, если ехать с пересадками, то уже лучше в складчину на такси.

Кстати, за границей стоимость проезда в транспорте для местных – обычно ниже себестоимости. Один из таких примеров – Канада. Там местные жители не покупают разовые билеты. Вместо этого действует годовой абонемент на все виды транспорта. А расходы перевозчиков покрывают туристы, которые пользуются разовыми билетами.

Напомним, ранее Киев продлил бесплатный проезд в транспорте для льготников из других городов.