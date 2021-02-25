Киевляне вышли на митинг против застройки центра города (видео)

Люди протестуют с барабанами, плакатами и громкоговорителями

В Киеве 25 февраля в Оболонском районе проходит митинг.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

Так, люди протестуют под окнами на Героев Днепра, 47 с барабанами, плакатами и громкоговорителями.

"Требуют прекратить застройку... центра города! Также требуют исправить ситуацию с загрязнением воздуха в Киеве", – говорится в сообщении.

Реклама

На плакатах написано: "Она покрывает строительных мафиози", "Ганьба" и т.д. Участие в акции принимают несколько десятков активистов.

Пока неизвестно, почему киевляне протестуют именно на Героев Днепра, а также кому адресованы лозунги.

Ранее мы писали, что возле Офиса президента произошли стычки митингующих с правоохранителями. Поддержка активиста Сергея Стерненко пошла на кордон полиции – "стенка на стенку".