Киевлянин забил квартиру хламом под потолок: как очищали проблемную квартиру (видео)

Киевлянин два десятка лет сносил домой разный хлам – старые вещи, сломанные телевизоры, офисные кресла, ободранные диваны и горы макулатуры. Хламом он забил квартиру до потолка – всего собрал около четырех тонн мусора.

Как освобождали квартиру, видела журналист новостей "Сегодня" Людмила Гаврилюк.

Мужчина жил с матерью. И ни она, ни соседи до сих пор ничего не могли с этим сделать.

Десяток мужчин и один огромный трактор – так полицейские и коммунальщики освобождали квартиру от мусора.

Хозяин квартиры был таким гостям не рад.

"Я никуда не пойду. Какой же это мусор? Ну не все же мусор", – сопротивляется мужчина.

Но его мать так не считает. Женщина устала жить на свалке. Поэтому и написала заявление в полицию.

"Она является владелицей и сообщила о том, что ее сын по имени Евгений постоянно тащит мусор в квартиру. Мать против, чтобы сын собирал мусор", – рассказал Роман Каркавин, участковый офицер Голосеевского управления полиции.

Несколько минут сопротивления – и возмущенного киевлянина везут в местный участок.

Корреспондент рассказала, что зайти внутрь было просто невозможно. Вся двухкомнатная квартира была просто заставлена ​​разным хламом. Только через час коммунальщикам удалось расчистить небольшой проход в комнаты, и увиденное внутри шокировало всех.

Авторы: Людмила Гаврилюк, Михаил Головненко Видео: Сегодня

"Холодильники, такой всякий хлам. Ого, там прицепов четыре-пять", – жалуется коммунальщик.

Детские рюкзаки, несколько десятков зонтиков, куча разной бытовой неисправной техники, килограммы макулатуры и даже межкомнатные двери. Все заставлено так, что пробраться в другую комнату можно только на четвереньках.

"Чтобы пройти к балкону – это надо акробатом быть. Там мусора по самый потолок забито. Так же вот кухня забита, здесь забито", – рассказывает еще один коммунальщик.

Весь этот хлам Евгений сносил более двадцати лет. На пятидесяти квадратных метрах поместилось более четырех тонн мусора.

"Есть люди, которые склонны к болезненному накоплению мусора у себя дома. Они часто не могут остановиться. Такой человек не будет радоваться, что его это все имущество, которое для него кажется ценным, что его выносят", – говорит общественная активистка Марина Давыдова.

Жители многоэтажки рассказывают, что тараканы, клопы и даже крысы донимают из-за соседа всех.

"Каждый вечер я вижу, как он выходит и тянет все, что можно на помойке найти. Это элементарная антисанитария. Здесь разводятся тараканы, клопы. И это все там гниет, и все жители этим дышат", – жалуется один из соседей.

Кстати, в Полтаве женщина даже из кучи хлама проложила туннели и обустроила внутри комнаты. Там и жила.

Юристы говорят, что заставить таких владельцев квартир вывезти мусор или не копить его – невозможно. Это их собственность, а она защищена законом. Можно обращаться в суд, впрочем, максимум, что произойдет – они заплатят штраф... немногим больше ста гривен.

"Это его личная собственность. Это только обращаться в ЖЭК, в полицию и санитарно-эпидемиологические службы, в райгосадминистрации о том, чтобы составили акты и потом люди могли обращаться в суд", – говорит юрист Елена Канонец.

Первую машину мусора уже вывезли на свалку, но работы в захламленной киевской квартире еще на три дня.