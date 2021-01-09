Работу столичной барахолки заблокировали силовики

Фото – Игорь Серов

Киевская барахолка не отважилась на протесты из-за локдауна. В этом убедился корреспондент "Сегодня" после рейда по столичным магазинам и рынкам.

Как и обещали городские власти, этим утром на знаменитую торговую точку, раскинувшуюся между станциями "Маяк" и "Почайна", стянули полицию, чтобы проверить соблюдение карантинных ограничений.

Новости "Сегодня" насчитали более сотни полицейских. В итоге никто из торговцев не рискнул выставлять свой подержанный товар из контейнеров на продажу.

Ранее "Сегодня" рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

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Также мы писали, что мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаун.

Как соблюдают правила локдауна в разных регионах Украины, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня