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Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

15 января, 15:12

Ольга Кравченко

Всех сотрудников и посетителей суда эвакуировали

В Киеве 15 января сообщили о заминировании помещения Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook.

"Суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, работников и посетителей эвакуировали.

Ранее мы писали, что на Виноградаре "минировали" автомобиль.

Напомним, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

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Источник: Сегодня

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