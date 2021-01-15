Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

В Киеве 15 января сообщили о заминировании помещения Киевского апелляционного суда.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook.
"Суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, работников и посетителей эвакуировали.
Ранее мы писали, что на Виноградаре "минировали" автомобиль.
Напомним, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.
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