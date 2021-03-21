"Киеву нанесен урон и это плохо": историки о погроме на Банковой

Вчера протестующее повредили здание Офиса президента на улице Банковой, 11 – разбили стекла в дверях, расписали краской мраморные стены и гранит. По предварительным подсчетам, нанесен урон почти на два миллиона гривен. Больше всего не повезло дверям, которые обгорели и восстановлению уже не подлежат. По крайней мере, так заявляют специалисты.

Мы поинтересовались у киевских историков, имеют ли ценность эти двери.

"Я считаю, что погром – это однозначно плохо. Я конечно, не уверен, что эти двери оригинальные, но в любом случае – эти двери лучшие, большинство в Киеве. Это пример хороших дверей. В любом случае зданию нанесен урон. Рабочим придется отмывать мрамор, гранит, стекла, двери. Человек, который любит свой город, так не поступает. Я всегда на стороне города, зданий и дверей. А если городу наноситься урон, то это очень плохо", – рассказал сайту "Сегодня" Семен Широчин, краевед, исследователь архитектуры Киева.

Другие историки, с которыми мы пообщались, отмечают, что здание Офиса президента, конечно же историческое и имеет свою историю. Но двери, о которых идет речь, много раз переделывались, как и окна в этом доме. Там постоянно проводились столярные работы.

Здание, где расположен Офис президента на улице Банковой,11 – историческое. Его возвели в 1936-1939 годах по проекту архитектора Сергея Григорьева путем реконструкции двух трехэтажных домов ХІХ века, в которых размещался штаб Киевского военного округа.

Интересно, что реконструкция проводилась одновременно со строительством здания нынешнего Кабмина. После войны здесь размещался ЦК Компартии Украины, а после 1991 года — Администрация главы нашего государства.

Напомним, участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения.

Более подробно о том, что происходило в центре Киева, читайте в материале: Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)

Видео: Сегодня