Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Мэр Киева Виталий Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане Незалежности.

Об этом мэр города написал в Telegram.

"Даю показания в Святошинском районном суде, который рассматривает дело расстрелов на Майдане Незалежности в феврале 2014 года", – подписал фото Кличко.

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Ранее мы писали, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова снова отчиталась о расследовании "дел Майдана", отметив существенную активизацию в этом вопросе: в 2020 году сообщено в три раза больше подозрений и направлено обвинительных актов в суд, чем в 2019-м.

Напомним, киевский суд объявил в розыск бывших "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которых освободили и передали оккупантам Донбасса в рамках обмена пленными в прошлом году.