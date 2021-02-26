Кличко отказался передать Подольско-Воскресенский мост "Укравтодору"

Киевские власти отказались передавать Подольско-Воскресенский мост "Укравтодору". Государственное агентство автомобильных дорог предлагало достроить этот мост вместо городских властей. Предложение делали ради ускорения строительства, но мэр Киева Виталий Кличко не верит в такой результат.

Об этом заявил сам Кличко. Свое решение он оправдал тем, что "Укравтодор" должен достроить Дарницкий мост, который находится на балансе "Укрзализныци". Якобы еще один проект замедлит реализацию предыдущего.

При этом мэр признал, что строительство Подольско-Воскресенского моста, которым сейчас занимаются власти города, все же затягивается.

"Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также внесли, так сказать, коррективы и протесты жителей Русановских садов", – написал Кличко.

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Напомним, в "Укравтодоре" официально обращались к горадминистрации Киева касательно Подольско-Воскресенского моста. Госагентство заявляло, что уже готово взять на баланс весь ансамбль, включая съезды и развязки, а также провести корректировку проекта, экспертизу и начать работы.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков отмечал, что такое решение ускорит строительство, ведь у компании есть опыт строительства сложных мостов. Кроме того, "Укравтодор" фондируется под государственные гарантии, что обеспечит стабильное финансирование строительства.

Отметим, строительство Подольско-Воскресенского моста тянется уже больше 15 лет, вокруг него уже возникало несколько скандалов. К примеру, в июле 2020 года в киевской прокуратуре сообщили о попытке украсть из бюджета проекта 80 миллионов гривен.

Кличко осветил Подольско-Воскресенский мост