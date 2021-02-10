Кличко показал, как инспектировал уборку снега в Киеве (видео)

Виталий Кличко вечером проверил, как столицу убирают от снега

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 9 февраля, поздно вечером проверил, как столицу убирают от снега.

Об этом он сообщил в Telegram.

Мэр Киева побывал в ДЭУ нескольких районов и в диспетчерских центрах.

"Пока не пошел опять снег, дорожники и коммунальщики убирали тротуары и остановки общественного транспорта. Вывозили снег. Работали и наши снегоплавильные машины", – говорит он.

Кличко добавил, что наблюдать в режиме онлайн за тем, сколько снегоуборочной техники и где именно работает сейчас в Киеве, можно на интерактивной карте.

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Стоит отметить, что прошлой ночью на улицах столицы расчищали снег более 440 единиц спецтехники и 40 бригад ручной уборки. Утром количество снегоуборочных машин увеличили. Их сейчас работает более 470.

Ранее мы писали, что киевские коммунальщики просят не бросать машины на обочинах.

Также сегодня утром у станции метро "Позняки" в Киеве выстроилась гигантская очередь – сотрудники метрополитена отключили турникеты.