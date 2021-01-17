Кличко показал, как плавят снег в Киеве (фото, видео)

С последствиями зимней непогоды Киеву помогают эффективно бороться современные технологии.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Глава столицы опубликовал на своей странице видео о том, как работает снегоплавильный комплекс в одном из районов города.

Раньше снег вывозили за пределы Киева.

"Два года назад столица первой в Украине приобрела две мобильные снегоплавильные установки "TRECAN 60-PD" производства Канады", – сообщил мэр.

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Один комплекс плавит до 60 тонн снега в час.

"Благодаря такой спецтехнике город и деньги экономит на топливе, и скорее решает проблему "ликвидации" снега", – отметил Виталий Кличко.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" озвучила тройку политиков с самым высоким доверием – Зеленский, Кличко и Гройсман.

Для киевлян стоимость отопления и горячей воды в текущем сезоне не изменится. В этом заверил мэр:

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