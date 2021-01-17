Версія українською
$ 28,05
34,01

Кличко показал, как плавят снег в Киеве (фото, видео)

17 января, 14:19

Ольга Литвин

Столичные дороги начали очищать с помощью канадской техники

С последствиями зимней непогоды Киеву помогают эффективно бороться современные технологии.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Глава столицы опубликовал на своей странице видео о том, как работает снегоплавильный комплекс в одном из районов города.

Раньше снег вывозили за пределы Киева.

"Два года назад столица первой в Украине приобрела две мобильные снегоплавильные установки "TRECAN 60-PD" производства Канады", – сообщил мэр.

Реклама

Один комплекс плавит до 60 тонн снега в час.

"Благодаря такой спецтехнике город и деньги экономит на топливе, и скорее решает проблему "ликвидации" снега", – отметил Виталий Кличко.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" озвучила тройку политиков с самым высоким доверием – Зеленский, Кличко и Гройсман.

Для киевлян стоимость отопления и горячей воды в текущем сезоне не изменится. В этом заверил мэр:

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев техника снег дороги очищение уборка снега

Реклама

Новости партнеров

Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Когда уволят Авакова, рассказал Шмыгаль
Приходил в себя: постаревший Басков вызвал недоумение фанатов