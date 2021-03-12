Столица сейчас находится в оранжевой зоне

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун.

Об этом мэр сообщил в Telegram.

Он напомнил, что вводит строгий карантин правительство своим решением.

"Правительство может снова ввести локдаун во всей стране, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина", – написал Кличко.

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По его словам, самая сложная ситуация на западе страны.

"Столица пока держится. Мы сейчас находимся в оранжевой зоне. Ситуация пока контролируемая", – добавил мэр.

Напомним, что в Киеве за прошлые сутки 896 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего за период пандемии 144 910.

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