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Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)

13 марта, 21:43

Стас Кожемякин

Учения для столичных чиновников станут систематическими

Мэр Киева Виталий Кличко прошел военный инструктаж, организованный для руководства столицы в учебном центре "Десна".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Руководство города ответственное за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событий", – заявил киевский градоначальник.

Фото: Кличко – мер/Facebook

В учениях, помимо Кличка, принимали участие заместители главы КГГА и главы районов Киева. Помимо собственно инструктажа, они ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения, прошли боевую подготовку, участвовали в стрельбах.

Фото: Кличко – мер/Facebook

А военный комиссар столицы Сергей Клявлин отметил достаточно высокий уровень подготовки большинства участников учений.

Фото: Кличко – мер/Facebook

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"Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", – призвал Виталий Кличко.

Фото: Кличко – мер/Facebook

Он отметил, что такие учения будут проводиться для руководства города регулярно.

Фото: Кличко – мер/Facebook

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун.

Также мы писали, что мэр окунулся в прорубь в затоке около парка "Дружбы Народов" в Деснянском районе.

Видео: Сегодня

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КГГА Виталий Кличко военные учения стрельбы

Источник: Сегодня

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