Заболевших все больше: когда Киев может перейти в "оранжевую зону" карантина

Только за вчера в Киеве было 135 госпитализаций в больницы с диагнозом "коронавирус"

Киев может перейти в "оранжевую зону" карантина уже в марте. Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Сейчас город находится в "желтой зоне".

По словам Олега Рубана, две недели в Киеве фиксируют постепенный рост заболеваемости.

"К счастью, в Киеве еще нет резкого роста заболевания, но угроза перехода города в "оранжевую зону" карантина возможна уже в марте месяце. Сейчас мы проводим всевозможные мероприятия по недопущению этих угроз, но заболеваемость растет по всем показателям и среди всех категорий населения", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Он добавляет, что растет именно число госпитализаций пациентов с тяжелой и средней формой заболевания.

"За вчера в Киеве было 135 госпитализаций в больницы, а в самый пик заболеваемости госпитализировалось порядка 200 человек. Это говорит о достаточно высоком уровне госпитализаций. Почему так происходит? Как и раньше, многие граждане занимаются самолечением дома и слишком поздно обращаются за помощью к медикам. Такие пациенты попадают в больницы уже в тяжелом состоянии", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы столицы отмечает, что в Киеве часто фиксируются случаи повторного заболевания.

"Увы, люди повторно болеют. В основном те, у кого есть проблемы с иммунной системой. Такая категория граждан в зоне риска и может повторно болеть коронавирусом", – добавляет Рубан.

Напомним, первым в Украине вакцину от коронавируса получил тоже медик – анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Известно, что в Украине в первый день вакцинации, 24 февраля, прививки от коронавируса получили 159 человек. Больше всего – в Черкасской области.

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