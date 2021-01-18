Кокаин в томатной пасте: киевские таможенники обнаружили наркокурьера (фото)

В аэропорту "Борисполь" обнаружили крупную контрабанду особо опасных наркотиков – из Евросоюза в Украину пытались ввести кокаина на сумму по ценам "черного рынка" более 2,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

"Инспекторы Киевской таможни провели досмотр личных вещей и багажа 21-летнего авиапассажира, гражданина одной из стран Евросоюза. Пакет с белым кристаллическим веществом, обмотанный клейкой лентой, находился среди личных вещей иностранца в его дорожном чемодане", – говорится в сообщении.

Непосредственно кокаин таможенниками выявлен в консервной банке с томатной пастой, закрытой фабричным способом.

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Експрестест наркотических веществ показал, что в обнаруженном пакете – кокаин. Наркотики весом 500 г изъяты. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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