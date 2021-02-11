Коммунальщики работают в режиме нон-стоп: какие ограничения ввели в Киеве из-за непогоды

В Киеве продолжаются сложные погодные условия: закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают нон-стоп.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
По прогнозу синоптиков, днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается значительный снег. 12-13 февраля – значительное снижение температуры.
"Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Киевлян просят воздержаться от поездок на собственных авто и пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.
Из-за непогоды власти приняли решение закрыть школы и садики на два дня – 11 и 12 февраля. Обучение организовано в дистанционном режиме.
Стоит отметить, что в связи с сильными снегопадами въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничено. На восьми въездах в Киев развернуто пункты обогрева для водителей.
Также, сельскохозяйственные ярмарки отменены до улучшения погодных условий.
Ранее мы писали, что киевляне делятся в соцсетях, как помогают Кличко расчищать город.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как контролирует уборку снега.
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