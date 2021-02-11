Контрабанда на 10 миллионов: в Киев хотели ввезти крупную партию сигарет (фото)

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество

В аэропорту "Борисполь" изъяли партию сигарет общей стоимостью почти 10 млн гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов через Международный аэропорт "Борисполь" контрабандой ввезли более 10 тонн табачных изделий под видом потребительских товаров.

"Проводятся первоочередные следственные действия и принимаются меры для установления соучастников преступления, готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество", – написали в пресс-службе.

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Ранее мы писали, что магазины обманывают покупателей – 90% iPhone в Украине – контрабанда.

Напомним, недавно в аэропорту "Борисполь" правоохранители изъяли 29 смартфонов iPhone 12, которые украинец пытался провезти в багаже.

Смотрите сюжет – контрабанда бриллиантов на 17 млн гривен:

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