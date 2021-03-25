Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1267 новых случаев (карта)

За прошедшие сутки, 24 марта, в Киеве коронавирус обнаружили у 1267 человек. Умерли 35 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Всего за период пандемии в столице 3198 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 156 603.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 259;
- Днепровском – 165;
- Деснянском – 160.
Среди заболевших:
- 726 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 475 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет;
- 32 девочки от 1 до 17 лет;
- 34 мальчика от 1 недели до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 144 пациентов. А также – 370 больных – с подозрением на коронавирус.
Выздоровели за сутки в Киеве 600 человек. Всего коронавирус преодолели 103 722 жителя столицы.
Напомним, ранее у Кличко заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве – койки ставят в коридорах.
Также сообщалось, что в Киеве сутками ранее обнаружили 1300 новых случаев.
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