Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1417 новых случаев

В Киеве за последние сутки обнаружили 1417 новых случаев коронавируса. Всего в столице 170 517 подтвержденных случаев.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 318,
- Деснянском – 228,
- Днепровском – 159.
Заболели:
- 819 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,
- 528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,
- 32 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
За сутки 45 летальных случаев от вируса – всего 3701. 183 больных COVID-19 госпитализировали.
489 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 476 человек преодолели коронавирус – всего 108 732.
Отметим, в Украине за прошлые сутки, 6 апреля, подтвердили 15 415 новых случаев заражения коронавирусом.
Как писали ранее, в Киевской и Херсонской областях закончилась вакцина против коронавируса. Более того, на утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей.
Новости на эту же тему: