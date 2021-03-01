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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 156 новых случаев (карта)

1 марта, 11:07

Ольга Кравченко

54 пациента госпитализировали

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 156 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице 138 020.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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За прошлые сутки 5 летальных случаев от вируса – всего 2 662. Также 54 госпитализированных пациентов.

16 человек преодолели коронавирус – всего 93 850.

Напомним, кроме гриппа, в Киеве увеличивается и количество больных COVID-19. Только за минувшие сутки в городе выявили 748 новых случаев инфицирования.

Также ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил вспышку коронавируса в Украине.

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Источник: Сегодня

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