Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 156 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 156 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице 138 020.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 42,

Святошинском – 30,

Днепровском – 28.

Заболели:

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79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет,

69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,

4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.

За прошлые сутки 5 летальных случаев от вируса – всего 2 662. Также 54 госпитализированных пациентов.

16 человек преодолели коронавирус – всего 93 850.

Напомним, кроме гриппа, в Киеве увеличивается и количество больных COVID-19. Только за минувшие сутки в городе выявили 748 новых случаев инфицирования.

Также ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил вспышку коронавируса в Украине.