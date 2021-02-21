Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 200 новых случаев (графика)

В Киеве за прошлые сутки зафиксировано 200 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134 506.
Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26) районах столицы.
Заболели:
- 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
- 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет;
- 5 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.
За сутки 6 летальных случаев от вируса (всего 2573). 73 новых госпитализированных пациента.
Также за сутки 21 пациент одолел коронавирус (всего 91 803).
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4489 новых случаев инфицирования коронавирусом. За все время пандемии зарегистрировано 1 304 456 случаев заражения.
Также "Сегодня" рассказывали, какие регионы страны первыми получат вакцину от COVID-19.
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