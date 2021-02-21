Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 200 новых случаев (графика)

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 91 803 человека

В Киеве за прошлые сутки зафиксировано 200 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 134 506.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26) районах столицы.

Заболели:

111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет;

6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет;

5 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.

За сутки 6 летальных случаев от вируса (всего 2573). 73 новых госпитализированных пациента.

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Также за сутки 21 пациент одолел коронавирус (всего 91 803).

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4489 новых случаев инфицирования коронавирусом. За все время пандемии зарегистрировано 1 304 456 случаев заражения.

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