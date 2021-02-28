Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 208 новых случаев (карта)

По состоянию на утро, 28 февраля, в Украине зафиксировали 208 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет
- 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет
- 12 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.
В медучреждения столицы госпитализировали 46 человек, остальные – на самоизоляции.
За минувшие сутки в столице 14 человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 2657.
Выздоровели от коронавируса 27 февраля 63 жителя столицы, а всего в Киеве 93 834 человека победили вирус.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27) районах.
За время пандемии в Киеве зафиксировали 137 864 случая коронавируса.
Ранее мы сообщали, что врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему.
Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.
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