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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 208 новых случаев (карта)

28 февраля, 12:12

Виктория Барановская

46 человек госпитализировали в медучреждения

По состоянию на утро, 28 февраля, в Украине зафиксировали 208 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

В медучреждения столицы госпитализировали 46 человек, остальные – на самоизоляции.

За минувшие сутки в столице 14 человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 2657.

Выздоровели от коронавируса 27 февраля 63 жителя столицы, а всего в Киеве 93 834 человека победили вирус.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27) районах.

За время пандемии в Киеве зафиксировали 137 864 случая коронавируса.

Ранее мы сообщали, что врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

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