Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 215 новых случаев (карта)

По состоянию на 31 января в Киеве еще 215 человек заболели коронавирусом.

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Среди инфицированных 10 медиков. В киевские больницы госпитализировали 26 пациентов, другие – на самоизоляции.

За минувшие сутки 707 человек выздоровели от COVID-19, всего коронавирус преодолели 68 558 жителей столицы.

30 января от коронавируса умерли 16 человек, а всего в столице 2365 летальных случаев.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.

По состоянию на 31 января в Киеве уже 128 389 подтвержденных случаев заболевания.

/ Фото: Telegram Кличко

Ранее в ВОЗ предупредили: существует большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно предупреждали о последствиях пандемии – миллионы людей окажутся на грани голода, а большинство вакцин уже забронированы и выкуплены развитыми странами мира.