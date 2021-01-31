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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 215 новых случаев (карта)

31 января, 11:39

Виктория Барановская

Среди заболевших 10 детей

По состоянию на 31 января в Киеве еще 215 человек заболели коронавирусом.

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

Среди инфицированных 10 медиков. В киевские больницы госпитализировали 26 пациентов, другие – на самоизоляции.

За минувшие сутки 707 человек выздоровели от COVID-19, всего коронавирус преодолели 68 558 жителей столицы.

30 января от коронавируса умерли 16 человек, а всего в столице 2365 летальных случаев.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.

По состоянию на 31 января в Киеве уже 128 389 подтвержденных случаев заболевания.

/ Фото: Telegram Кличко

Ранее в ВОЗ предупредили: существует большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно предупреждали о последствиях пандемии – миллионы людей окажутся на грани голода, а большинство вакцин уже забронированы и выкуплены развитыми странами мира.

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