Версія українською
$ 27,67
33,26

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 243 новых случая (карта)

9 февраля, 09:21

Ольга Кравченко

За сутки 32 пациента госпитализировали

В Киеве обнаружили 243 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев всего в столице – 130 567.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Реклама

Заболели:

11 летальных случаев от вируса – всего в столице 2458. За сутки 32 пациента госпитализировали. 1765 преодолели коронавирус – всего за время пандемии – 81389.

Напомним, что в этом месяце Украина тоже получит вакцину Pfizer – ею будут прививать медицинских и социальных работников, а также сотрудников мобильных групп.

В то же время мы писали, что Евросоюз пригрозил заблокировать поставки в Великобританию вакцины Pfizer, которая была произведена на территории сообщества.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Главнокомандующий ВСУ Хомчак стал отцом — детали
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Суд у Нідерландах отримав відповідь від виробника ЗРК «Бук»