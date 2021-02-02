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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 284 новых случая (карта)

2 февраля, 10:44

Ольга Кравченко

Всего преодолели коронавирус 71 145 человек

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 284 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев 128 834.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

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Заболели:

7 летальных случаев от вируса за сутки, а всего 2377.

36 госпитализированных пациентов. 1823 преодолели коронавирус за сутки – всего 71 145.

Напомним, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech.

Видео: Сегодня

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Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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