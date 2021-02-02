Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 284 новых случая (карта)

Всего преодолели коронавирус 71 145 человек

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 284 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев 128 834.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 67,

Деснянском – 50,

Соломенском – 35.

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Заболели:

160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет

119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет

1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет

7 летальных случаев от вируса за сутки, а всего 2377.

36 госпитализированных пациентов. 1823 преодолели коронавирус за сутки – всего 71 145.

Напомним, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech.

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