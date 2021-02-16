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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 308 новых случаев (карта)

16 февраля, 12:10

Ольга Кравченко

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 88 377 человек

В Киеве за прошлые сутки 308 новых случаев заболевания коронавирусом. Подтвержденных случаев в столице за период пандемии всего 132 468.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

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Заболели:

За сутки 11 летальных случаев от вируса – всего 2532. Также 47 пациентов госпитализировали. 938 преодолели коронавирус, а всего за период пандемии – 88 377.

Напомним, ранее Сумья Сваминатан заявляла о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса у людей, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела.

Также в этом месяце ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма коронавируса.

Видео: Сегодня

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Киев статистика карантин коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

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