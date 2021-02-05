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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 321 новый случай (карта)

5 февраля, 12:19

Ольга Кравченко

Столица остается первой по уровню тестирования

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 321 новый случай коронавируса. Подтвержденных случаев всего 129 827.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

10 летальных случаев от вируса – всего 2414.

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За последние сутки 32 госпитализированных пациента.

1841 человек преодолел коронавирус – всего 77 813.

Столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине – более 255 тестов на 100 000 населения.

Напомним, ранее во Львове спасли роженицу, госпитализированную с тотальным поражением легких.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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