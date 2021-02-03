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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 330 новых случаев (карта)

3 февраля, 12:15

Ольга Кравченко

За сутки госпитализировали 32 пациента

В Киеве обнаружили 330 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего 129164.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

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Заболели:

15 летальных случаев от вируса за сутки – всего 2392. За сутки госпитализировали 32 пациента.

За сутки 2370 преодолели коронавирус – всего 73515.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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