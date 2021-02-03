Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 330 новых случаев (карта)

В Киеве обнаружили 330 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего 129164.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 73,
- Днепровском – 70,
- Деснянском – 67.
Заболели:
- 178 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 139 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 6 девушек от 2 до 16 лет и 7 мальчиков от 2 до 16 лет.
15 летальных случаев от вируса за сутки – всего 2392. За сутки госпитализировали 32 пациента.
За сутки 2370 преодолели коронавирус – всего 73515.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.
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