Версія українською
$ 27,77
33,67

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 335 новых случаев (карта)

11 февраля, 10:41

Ольга Кравченко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе

В Киеве за последние сутки обнаружили 335 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Подтвержденных случаев в столице за период пандемии всего 131 199.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Реклама

Заболели:

За последние сутки 11 летальных случаев от вируса, а всего было 2484.

Также за сутки 42 госпитализированных пациента. 623 человека преодолели коронавирус – всего 83 307.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро 11 февраля в Украине подтвердили 5039 новых случаев заражения коронавирусом (1 258 094 с начала эпидемии). За среду умерли 124 украинца (24 058 с начала эпидемии), а выздоровели 6568 человек (1 098 944 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Михаил Ефремов заболел в колонии
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Андрей Мерзликин шокировал публику