Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 342 новых случая (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 342 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом всего в столице – 129 506.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 114;
- Днепровском – 65;
- Деснянском – 45.
Заболели:
- 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет;
- 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.
12 летальных случаев от вируса – всего 2404. 40 пациентов госпитализировали за сутки.
2457 преодолели коронавирус – всего 75 972.
Как стало известно, по состоянию на утро 4 февраля в Украине подтвердили 5082 новых случая заражения коронавирусом (1 232 246 с начала эпидемии). За среду умерли 140 украинцев (23 229 с начала эпидемии), а выздоровели 9933 человека (1 055 406 с начала эпидемии).
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