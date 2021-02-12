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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 348 новых случаев (карта)

12 февраля, 11:01

Ольга Кравченко

За сутки 54 пациентов госпитализировали

В Киеве 348 новых случаев заболевания коронавирусом. Подтвержденных случаев всего 131 547.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Заболели:

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За последние сутки 8 летальных случаев от вируса – всего 2492.

За сутки 54 пациентов госпитализировали. 1540 преодолели коронавирус – всего 84847.

Ранее мы писали, что Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку миллиона доз вакцины от коронавируса.

Напомним, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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